ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» начало поставки нового вида продукции — труб из нержавеющей стали.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в настоящее время завод работает над выполнением первого соглашения на производство промышленной партии данной продукции. Согласно имеющейся договоренности, до конца мая в адрес российского потребителя будет отгружено свыше 1000 тонн труб с повышенным содержанием хрома.

Активное освоение шельфовых месторождений нефти в мире существенно увеличило потребность в трубах из высокохромистых сталей, способных работать в условиях воздействия агрессивных сред. БМЗ как поставщик для нефтегазовой отрасли отреагировал на изменение спроса освоением производства нового вида продукции.

Первая прокатка бесшовных труб из стали марки L80 типа 13Cr на БМЗ была осуществлена в конце 2020 года. Освоение новой технологии проходило в несколько этапов, включающих отработку настройки всех станов трубопрокатного цеха, а также режимов термообработки, необходимых для получения заявленных заказчиком механических свойств. В результате проделанной работы были произведены трубы, полностью соответствующие заявленным требованиям спецификации. Уже в декабре 2020-го потребителю отгрузили опытную, а в феврале 2021-го опытно-промышленную партию труб. После их одобрения было достигнуто соглашение о сотрудничестве в промышленных масштабах.

В настоящее время трубопрокатный цех БМЗ способен выпускать более 500 позиций труб углеродистого сортамента. Сейчас в перечне производимой продукции представлены и трубы из высокохромистых нержавеющих сталей. По итогам первого квартала 2021 года БМЗ экспортировало свыше 32 тысяч тонн труб, что почти на треть больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Лидерами потребления данной продукции являются страны ЕС и Российская Федерация.