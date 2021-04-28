Факты завышения розничных цен более чем на 30 товарных позиций социально значимых товаров установлены Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в ходе внеплановой проверки одного из крупных интернет-магазинов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, в нарушение законодательства о ценообразовании субъектом торговли были допущены необоснованное включение в розничные цены стоимости упаковочных материалов и транспортных расходов по доставке товаров, а также превышение предельных размеров торговых надбавок, установленных постановлением МАРТ от 26.03.2021 № 19. По отдельным товарным позициям превышение торговых надбавок составило более 40%.

За указанные нарушения экономическим судом Минской области вынесены постановления о наложении административных взысканий в отношении должностного лица, ответственного за формирование цен, и юридического лица. Общая сумма штрафных санкций составила 71767,28 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, хозяйствующий субъект вправе обжаловать решение в течение 10 дней с момента его получения.

МАРТ напомнило, что при установлении регулируемых цен на социально значимые товары следует руководствоваться положениями Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденной постановлением Министерства экономики № 111 от 22 июля 2011 г.

В соответствии с п.11 инструкции № 111 розничные цены определяются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, путем применения торговых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров) в размерах, не превышающих установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов).

Фактически понесенные расходы по доставке юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю, могут суммировать к отпускным ценам при приобретении товаров у производителей (импортеров) по отпускным ценам, сформированным без учета расходов по доставке товара.