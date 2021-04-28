Международный орган по сертификации Bureau Veritas Certification с 20 по 22 апреля 2021 года был провел ресертификационный аудит действующей в ОАО "Беларуськалий" системы менеджмента качества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, аудиторы высоко оценили деятельность общества по оптимизации, совершенствованию и автоматизации производственных процессов, контролю качества выпускаемой продукции, отметили профессионализм и компетентность персонала.

Система менеджмента качества признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества с областью сертификации «Производство калия хлористого, удобрений азотно-фосфорно-калийных, пищевой, кормовой, технической солей, гипохлорита натрия, гидроксида калия и соляной кислоты» продлен до 11 мая 2024 года.