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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСКАЛИЙ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ
13:00 29.04.2021
Международный орган по сертификации Bureau Veritas Certification с 20 по 22 апреля 2021 года был провел ресертификационный аудит действующей в ОАО "Беларуськалий" системы менеджмента качества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, аудиторы высоко оценили деятельность общества по оптимизации, совершенствованию и автоматизации производственных процессов, контролю качества выпускаемой продукции, отметили профессионализм и компетентность персонала.
Система менеджмента качества признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
Сертификат соответствия на систему менеджмента качества с областью сертификации «Производство калия хлористого, удобрений азотно-фосфорно-калийных, пищевой, кормовой, технической солей, гипохлорита натрия, гидроксида калия и соляной кислоты» продлен до 11 мая 2024 года.
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