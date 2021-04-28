Лукашенко потребовал решить проблему со старыми, не используемыми ныне зданиями бывших ферм. Требование прозвучало сегодня на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны.

"Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. То есть мы бросили старые фермы и на крышах растут деревья", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

На решение этой проблемы он отвел два-три года, подчеркнув, что эти объекты не должны быть "памятниками бесхозяйственности", а высвобождаемые земли должны использоваться под нужды сельского хозяйства.

"Приводите все в порядок!", - потребовал Лукашенко.