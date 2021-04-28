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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СО СТАРЫМИ ЗДАНИЯМИ БЫВШИХ ФЕРМ
12:41 29.04.2021
Лукашенко потребовал решить проблему со старыми, не используемыми ныне зданиями бывших ферм. Требование прозвучало сегодня на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны.
"Мы построили животноводческие комплексы. Это дало нам возможность уйти почти повсеместно из производственных помещений, которые на ладан дышат и технологически не могут обеспечить производство. То есть мы бросили старые фермы и на крышах растут деревья", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
На решение этой проблемы он отвел два-три года, подчеркнув, что эти объекты не должны быть "памятниками бесхозяйственности", а высвобождаемые земли должны использоваться под нужды сельского хозяйства.
"Приводите все в порядок!", - потребовал Лукашенко.
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