МИНСК, 29 апреля /ЭКОПРЕСС/. Комитет «Витебскоблимущество» 28 апреля продал за базовую величину здание детского сада в д. Победа Шумилинского района.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, здание детского сада 1983 года постройки общей площадью 184 м кв., с пристройкой, верандой и овощехранилищем пытались продать с марта 2018 года.

В итоге детский сад продан за 30 рублей единственному покупателю – сельскохозяйственному предприятию из Витебского района для производственной деятельности.