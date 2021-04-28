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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМСЕЛЬМАШ ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН


11:37 29.04.2021

ОАО «Гомсельмаш» представило улучшенную версию комбайна GS12A1 PRO – GS12A1 PROFI.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в комбайне GS12A1 PROFI установлена новая кабина Lux Cab, оснащенная креслом на пневматической подвеске, новыми рулевой колонкой и рулевым колесом, моноблочным пультом управления комбайном, современным джойстиком, цветным экраном бортового компьютера, электрогидравлическим помощником включения передач, аудиосистемой.

В качестве адаптеров для GS12A1 PROFI доступны жатки для уборки зерновых культур, приспособления для уборки рапса, жатки для уборки кукурузы на зерно, транспортерные жатки, жатки для уборки низкорастущих культур, сои, зерновые подборщики, а также жатки для уборки подсолнечника.
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