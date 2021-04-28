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ЭКОНОМИКА РБ
В КОМПАНИИ ПВТ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УСТРОИЛОСЬ НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ ИНОСТРАНЦЕВ
10:58 29.04.2021
Компании ПВТ взяли на работу в январе-марте 245 иностранных специалистов. Такая информация размещена на сайте Департамента по миграции и гражданству МВД.
Как пишет портал dev.by, это на 36% меньше, чем в первом квартале прошлого года, но почти в два раза больше, чем в четвертом квартале.
По-прежнему большинство ИТ-специалистов (53,4%), которые трудоустроились в компании ПВТ, приехали в Беларусь из России. Также компании активно нанимали сотрудников из Украины и Казахстана.
В основном в Парк трудоустроились мужчины — 210 человек. Женщин среди иностранцев-специалистов всего 35.
Напомним, за прошлый год компании ПВТ взяли на работу 931 иностранного специалиста. По сравнению с 2019 годом найм иностранцев сократился более чем на 25%. Провал случился во втором полугодии, когда найм иностранцев упал в четыре раза. Как раз на этот период пришёлся политический кризис в стране.
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