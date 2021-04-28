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ЭКОНОМИКА РБ


В НАЛОГОВОЙ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ ТОРГОВЛЕ С ОСТАТКАМИ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПОСЛЕ 5 МАЯ


10:38 29.04.2021

В Министерстве по налогам и сборам пояснили, что нужно делать торговле с остатками товаров, которые с 5 мая запретят ввозить в Беларусь.

Речь про продукцию групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (в том числе торговая марка Nivea).

Как отмечается в сообщении ведомства, с 5 мая нужно приостановить оптовую и розничную продажу этих товаров и пройти маркировку, чтобы затем распродать товар.

Так, до 13 мая торговле, которая решит промаркировать остатки, нужно провести их инвентаризацию (в том числе остатков во вскрытой потребительской упаковке) и оформить опись в двух экземплярах. При этом в инвентаризационную опись не надо включать остатки товаров с истекшим сроком годности.

До 18 мая два экземпляра описи надо представить в инспекцию МНС по месту постановки на учет.

«Инспекция МНС в день представления инвентаризационных описей проставляет на них отметки о дате приема, после чего один экземпляр инвентаризационной описи возвращает субъекту торговли, копию второго экземпляра в течение пяти рабочих дней направляет в РУП «Издательство «Белбланкавыд», - пояснили в МНС.

После этого не позже 5 июля надо промаркировать остатки товаров без вскрытой потребительской упаковки (в течение 60 календарных дней с даты запрета на ввоз). После этого можно реализовать остатки товаров после их маркировки специальными контрольными знаками. Реализовать или использовать остатки товаров во вскрытой потребительской упаковке без маркировки их специальными контрольными знаками в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности.

Налоговые органы будут контролировать ввоз на территорию Беларуси и продажу запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и в сети.

В случае выявления не маркированных специальными контрольными знаками запрещенных товаров лицам, во владении которых находятся указанные товары, должностными лицами налогового органа будут выдаваться требования о запрете реализации запрещенных товаров, о необходимости вывоза запрещенных товаров за пределы территории Республики Беларусь.

В случае невыполнения требования должностного лица налогового органа к виновным лицам будут применяться меры административной ответственности, предусмотренные статьей 24.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В отношении лиц, осуществляющих реализацию запрещенных товаров в нарушение установленного порядка, будет вестись административный процесс по статье 13.3 КоАП.
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