Компания «Белавиа» с 2 мая возобновляет регулярные рейсы Минск-Будапешт-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты по данному направлению планируется выполнять 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Вылетать в Будапешт самолет будет в 12:30, прилетать - в 13:15. Обратный рейс из Будапешта - в 13:55, прилет в Минск - в 16:35 (время указано местное).