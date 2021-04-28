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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 2 МАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В БУДАПЕШТ


10:16 29.04.2021

Компания «Белавиа» с 2 мая возобновляет регулярные рейсы Минск-Будапешт-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты по данному направлению планируется выполнять 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям.

Вылетать в Будапешт самолет будет в 12:30, прилетать - в 13:15. Обратный рейс из Будапешта - в 13:55, прилет в Минск - в 16:35 (время указано местное).
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