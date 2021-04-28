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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 МАЯ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧАТСЯ «ВОЗРАСТНЫЕ» ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ К ПЕНСИЯМ


09:17 29.04.2021

С 1 мая бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличивается на 4% - с 262,87 рубля до 273,27 рубля. Эта величина будет применяться для исчисления социальных выплат в период до 31 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума с мая «возрастные» доплаты, которые выплачиваются органами социальной защиты пенсионерам в возрасте старше 75 лет, также подрастут на 4%.

В настоящее время «возрастная» доплата пенсионерам в возрасте 75-79 лет составляет 49,3 рубля, а лицам в возрасте 80 лет и старше – 65,7 рубля.

С мая эти выплаты увеличатся на 4% - до 51,2 рубля и 68,3 рубля соответственно.

Увеличится также и размер надбавки на уход, выплачиваемой, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста - с 32,9 рубля в апреле до 34,2 рубля в мае.

Таким образом, в структуре пенсии 80-летнего пенсионера размер «возрастной» доплаты и надбавки с 1 мая составит 102,5 рубля.

Получателей «возрастных» доплат и надбавок на уход более 524 тысяч человек.

Расходы на их финансирование в мае составят почти 45 миллионов рублей, а в целом за год – более 530 миллионов рублей.

Это второе повышение выплат в текущем году, предыдущее было в феврале.

Следует отметить, что надбавка на уход установлена с 1993 года, а «возрастные» доплаты – с 2012 года. Данные выплаты устанавливаются к пенсии автоматически с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионером возраста 75 или 80 лет, и индексируются ежеквартально с учетом изменения бюджета прожиточного минимума.
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