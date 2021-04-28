29-30 апреля 2021 г. в санатории «Ислочь» (Минская область, Воложинский район, г.п. Раков) пройдет международная научно-практическая конференция «Новые методы и технологии обращения с отходами. Органическая часть коммунальных отходов».

Организатором мероприятия выступает НАН Беларуси совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель конференции – не только обсуждение конкретных проблем с коммунальными отходами, но и научная, экспертная апробация новых решений и технологий обращения с отходами, которые обеспечивают экономический и экологический эффект.

В рамках конференции будет работать выставка, в которой примут участие организации НАН Беларуси, системы ЖКХ и ВУЗы.

В форуме примут участие руководители НАН Беларуси, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также представители ВУЗов, специализированных белорусских и зарубежных организаций в сфере обращения с отходами. Всего - свыше 90 специалистов, представляющих 62 организации Беларуси, включая зарубежных гостей из Германии и России.