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ЭКОНОМИКА РБ
В САНАТОРИИ «ИСЛОЧЬ» ПРОЙДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ НОВЫМ МЕТОДАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
18:02 28.04.2021
29-30 апреля 2021 г. в санатории «Ислочь» (Минская область, Воложинский район, г.п. Раков) пройдет международная научно-практическая конференция «Новые методы и технологии обращения с отходами. Органическая часть коммунальных отходов».
Организатором мероприятия выступает НАН Беларуси совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель конференции – не только обсуждение конкретных проблем с коммунальными отходами, но и научная, экспертная апробация новых решений и технологий обращения с отходами, которые обеспечивают экономический и экологический эффект.
В рамках конференции будет работать выставка, в которой примут участие организации НАН Беларуси, системы ЖКХ и ВУЗы.
В форуме примут участие руководители НАН Беларуси, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также представители ВУЗов, специализированных белорусских и зарубежных организаций в сфере обращения с отходами. Всего - свыше 90 специалистов, представляющих 62 организации Беларуси, включая зарубежных гостей из Германии и России.
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