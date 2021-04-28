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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСТУПЛЕНИЯ ИП В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,3%


17:44 28.04.2021

В консолидированный бюджет Гродненской области за 1 квартал 2021 года индивидуальными предпринимателями уплачено 15,5 млн рублей, или 2,4% всех доходов бюджета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с январем-мартом 2020 года поступления от данной категории плательщиков увеличились в сопоставимых ценах на 1,1 млн рублей, или на 7,3%.

В Гродненской области по состоянию на 1 апреля 2021 года на налоговом учете состоял 27 851 индивидуальный предприниматель, что на 4,2%, или на 1117 ИП больше чем на 1 апреля 2020 года.

Исходя из применяемых систем налогообложения, структура количества индивидуальных предпринимателей характеризуется следующими показателями: плательщики налога при упрощенной системе налогообложения – 17526 субъектов, что составляет 62,9% общей численности предпринимателей; плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 7006 субъектов, или 25,2%; плательщики налогов в общеустановленном порядке налогообложения – 1226 субъектов, или 4,4%.
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