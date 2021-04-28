Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) позволяют идентифицировать перевозимые через границу товары без вскрытия и разгрузки транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на получение рентгеновского изображения и его анализ таможенниками затрачивается не более 10 минут. При этом эффективность использования ИДК подтверждает и экономическая целесообразность их эксплуатации: в первом квартале 2021 года она составила 20 белорусских рублей на один рубль затрат.

Применение устройств неинтрузивного контроля положительно влияет и на общую результативность работы: с использованием ИДК в 2021 году уже выявлено около 340 нарушений таможенного законодательства. Общая стоимость изъятых товаров и наложенных штрафов по фактам нарушения законодательства составила порядка Br1,8 млн.