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ЭКОНОМИКА РБ


ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГИЛЕВЩИНЫ ФОРМИРУЮТ 5% ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ


17:07 28.04.2021

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля поступлений в бюджете области от данной категории плательщиков составила 5%.

Основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения (8,2 млн рублей); единому налогу с ИП и иных физических лиц (2,6 млн рублей); подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности (2,2 млн рублей); НДС– 1,8 млн. рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 1,2 млн рублей.
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