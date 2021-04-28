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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭНЕРГО ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ ПОСТАВОК В БЕЛАРУСЬ ОБОРУДОВАНИЯ SIEMENS НЕ ПОСТУПАЛА


16:56 28.04.2021

Официально информация о приостановке поставок оборудования в рамках проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников от компании Siemens в Министерство энергетики не поступала.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, 27 апреля в Министерстве энергетики состоялась встреча с представителями компании Siemens, на которой обсужден ход реализации проекта, в том числе сроки поставок оборудования. В настоящее время на площадках сооружения находятся технические специалисты компании.

Проектом предусматривается строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок на четырех электростанциях ГПО «Белэнерго»: Березовская и Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ и ТЭЦ-5 - суммарной мощностью 800 МВт. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. По всем проектам ведутся строительно-монтажные работы.

В соответствии с условиями контракта, белорусской стороной осуществлены авансовые платежи для изготовления оборудования компанией Siemens под выданные банковские гарантии. Часть оборудования уже отгружена. Контрактами предусмотрены штрафные санкции в случае срыва компанией договорных обязательств.
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