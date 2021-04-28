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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКЕ СОСТОИТСЯ В БГУ
16:52 28.04.2021
Республиканская научно-практическая конференция «Международная логистика: проблемы и перспективы» пройдет 29 апреля в БГУ.
Организуется она в заочном формате с целью объединения исследователей для обмена опытом в решении научных, практических проблем логистики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к обсуждению доклады представят около 20 учёных из БГУ, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского национального технического университета и др.
Участники раскроют вопросы использования экологической упаковки в логистике, электронной торговли, особенностей осуществления международного транзита товаров, состояния и тенденций логистики в ЕАЭС, транспорта на альтернативных источниках энергии и др.
Материалы конференции опубликуют в сборнике научных докладов, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором научного мероприятия выступает факультет международных отношений.
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