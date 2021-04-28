Республиканская научно-практическая конференция «Международная логистика: проблемы и перспективы» пройдет 29 апреля в БГУ.

Организуется она в заочном формате с целью объединения исследователей для обмена опытом в решении научных, практических проблем логистики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к обсуждению доклады представят около 20 учёных из БГУ, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского национального технического университета и др.

Участники раскроют вопросы использования экологической упаковки в логистике, электронной торговли, особенностей осуществления международного транзита товаров, состояния и тенденций логистики в ЕАЭС, транспорта на альтернативных источниках энергии и др.

Материалы конференции опубликуют в сборнике научных докладов, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает факультет международных отношений.