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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОТКРЫЛИСЬ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ БАРА
16:00 28.04.2021
В Минске открылись сразу четыре виртуальных бара.
Попасть в новые заведения можно с помощью AR-маски в Instagram с технологией дополненной реальности. Для этого нужно навести свой смартфон с включенным в приложении фильтром на граффити с улицы Октябрьской. Подсказки, где именно открылись четыре новых заведения, можно найти в профиле NANO-улицы в соцсетях.
За последний год Октябрьская изменилась: часть заведений закрылись, а некоторые навсегда изменили названия и формат.
Разработчики вдохновлялись эстетикой легендарных постапокалиптических хитов, таких как Fallout, Cyberpunk 2077, Mad Max и даже Futurama, чтобы максимально погрузить гостей в фантастическую эстетику будущего.
«В прошлом году мы перенесли популярную Зыбицкую в online и позволили по-новому, технологично и креативно, взглянуть на привычное нам окружение, - рассказали организаторы проекта. - В этом году мы решили пойти дальше и провести редизайн самой креативной и современной улицы города с использованием технологий дополненной реальности».
Вывески виртуальных баров скрыты за реальными объектами, обнаружить которые можно, воспользовавшись AR-маской из шапки профиля. При наведении камеры телефона с активированной маской на определенный объект, появится виртуальная дверь, ведущая в секретный NANO-бар. Можно подойти к бару поближе, рассмотреть его неоновую вывеску и внешнее оформление, познакомиться с фирменным левитирующим коктейлем, а также послушать оригинальный трек.
Найти новые заведения организаторы предлагают самостоятельно, воспользовавшись подсказками в Instagram-профиле online-версии Октябрьской. Четыре заведения, четыре подсказки в форме квеста, принять участие в котором могут все, кому исполнилось 18 лет.
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