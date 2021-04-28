В Минске открылись сразу четыре виртуальных бара.

Попасть в новые заведения можно с помощью AR-маски в Instagram с технологией дополненной реальности. Для этого нужно навести свой смартфон с включенным в приложении фильтром на граффити с улицы Октябрьской. Подсказки, где именно открылись четыре новых заведения, можно найти в профиле NANO-улицы в соцсетях.

За последний год Октябрьская изменилась: часть заведений закрылись, а некоторые навсегда изменили названия и формат.

Разработчики вдохновлялись эстетикой легендарных постапокалиптических хитов, таких как Fallout, Cyberpunk 2077, Mad Max и даже Futurama, чтобы максимально погрузить гостей в фантастическую эстетику будущего.

«В прошлом году мы перенесли популярную Зыбицкую в online и позволили по-новому, технологично и креативно, взглянуть на привычное нам окружение, - рассказали организаторы проекта. - В этом году мы решили пойти дальше и провести редизайн самой креативной и современной улицы города с использованием технологий дополненной реальности».

Вывески виртуальных баров скрыты за реальными объектами, обнаружить которые можно, воспользовавшись AR-маской из шапки профиля. При наведении камеры телефона с активированной маской на определенный объект, появится виртуальная дверь, ведущая в секретный NANO-бар. Можно подойти к бару поближе, рассмотреть его неоновую вывеску и внешнее оформление, познакомиться с фирменным левитирующим коктейлем, а также послушать оригинальный трек.

Найти новые заведения организаторы предлагают самостоятельно, воспользовавшись подсказками в Instagram-профиле online-версии Октябрьской. Четыре заведения, четыре подсказки в форме квеста, принять участие в котором могут все, кому исполнилось 18 лет.