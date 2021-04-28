Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 апреля 2021 года выросло до 355,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 355 тыс. 924 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 346 тыс. 148 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1198 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2522 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1255 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 479 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 815 тыс. 234 теста.

На 27 апреля 2021 года более 270,5 тысячи человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 93,5 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.