Очередные результативные торги прошли в комитете «Витебскоблимущество» 27 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, незавершенное строительством здание учебного корпуса Городокского государственного аграрно-технического колледжа продано на аукционе за базовую величину. Учебный корпус общей площадью 2091 м кв. выставлялся на аукцион уже в 9-й раз и в итоге был продан за 30 рублей единственному покупателю – гражданину Новой Зеландии. В приобретенном здании планируют организовать фасовочное производство сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, продано здание школы в аг. Славное Толочинского района, которое выставлялось на аукцион в 5-й раз. Объект продан за 60 рублей единственному покупателю – инвестору из Москвы. Новый собственник планирует после реконструкции открыть базу отдыха.