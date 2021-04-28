|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В ГОРОДКЕ ПРОДАН ИНВЕСТОРУ ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ЗА БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ
13:44 28.04.2021
Очередные результативные торги прошли в комитете «Витебскоблимущество» 27 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, незавершенное строительством здание учебного корпуса Городокского государственного аграрно-технического колледжа продано на аукционе за базовую величину. Учебный корпус общей площадью 2091 м кв. выставлялся на аукцион уже в 9-й раз и в итоге был продан за 30 рублей единственному покупателю – гражданину Новой Зеландии. В приобретенном здании планируют организовать фасовочное производство сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, продано здание школы в аг. Славное Толочинского района, которое выставлялось на аукцион в 5-й раз. Объект продан за 60 рублей единственному покупателю – инвестору из Москвы. Новый собственник планирует после реконструкции открыть базу отдыха.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2021
Курсы в банках
на 28.04.2021
Конвертация в банках
на 28.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте