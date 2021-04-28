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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 643,7 МЛН РУБЛЕЙ


13:27 28.04.2021

Бюджет Гродненской области в 1 квартале 2021 года пополняли 15,8 тыс. организаций, 27,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и 388,4 тыс. физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в консолидированный бюджет области за январь-март 2021 года поступило 643,7 млн рублей, выполнение текущего плана обеспечено на 102,0%, в том числе в республиканский бюджет – 261,2 млн рублей, или 100,0%, местные бюджеты – 382,5 млн рублей, или 103,5%.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 95,9%, или 617,5 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 15,5 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 10,7 млн рублей, что составляет 2,4% и 1,7% поступлений соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 35,1%, подоходный налог – 23,1% и налог на добавленную стоимость – 20,3%.
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