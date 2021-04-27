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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ АЙТИШНИКИ РАЗРАБОТАЛИ ЭЛЕКТРОННУЮ ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ ДЛЯ ИСПАНСКОГО РЫНКА


12:35 28.04.2021

Финтех-компания ID Finance с офисом разработки в Минске создала для испанского рынка внебанковский продукт Plazo – электронную дебетовую карту с возможностью овердрафта.

К работе над проектом команда разработчиков приступила в августе 2020 года, а в начале апреля состоялся запуск продукта. В планах — масштабировать сервис и на мексиканский рынок, где ID Finance также ведет свою деятельность.

Минск стал техническим центром разработки Plazo. Команда белорусской IT-компании была вовлечена в проект с самого начала: поиск вендоров, проведение переговоров, обсуждение функционала, сбор и формализация требований, разработка проекта и его приложений с нуля. Приложения позволяют идентифицировать клиента, используя OCR-технологии, выпустить виртуальную карту и предоставить полный набор необходимого клиенту функционала для работы с картами. Команда также создала CRM-систему для customer support, реализовала техническую возможность привязывать карты к сервисам ApplePay и GooglePay (GooglePay пока не появился в Беларуси, но популярен в Испании) и оформлять овердрафт. Безопасность выпуска карт и проведения транзакций обеспечивает технологический партнер ID Finance – компания PeckunPay.

«Когда стартует проект, который заточен на использование новейших технологий, это вызывает интерес. Наша команда смогла применить самые последние технологии и разработки, «затянуть» в продукт то, что сейчас есть на рынке. Так, технология Terraform описывает в виде кода всю нашу инфраструктуру и позволяет быстро нарастить необходимое количество тестовых стендов для безопасного тестирования и срочной доставки функционала на продакшн. Для разработки мобильного приложения использовали программную платформу Flutter – она позволяет запустить практически одновременно приложения для iOS и Android, так как используется единая кодовая база. Также в проекте применены технологии реактивного программирования, чтобы обеспечить максимальную производительность для наших будущих клиентов», – рассказал project-менеджер проекта Es Card компании ID Finance Иван Зарецкий, который руководит командой разработчиков в Минске.

Plazo позволяет эмитировать электронную дебетовую карточку MasterCard (в перспективе планируется и VISA) и оформить на нее возобновляемую кредитную линию (овердрафт). Впоследствии продукт может составить конкуренцию продуктам необанков N26, Revolut, Bnext, которые довольно успешно функционируют на испанском рынке. По словам менеджмента компании, не исключено, что Plazo может стать полноценным электронным банком Испании после получения e-money license. Электронный банк позволяет, не выходя из дома, получать полный спектр банковских услуг онлайн, работая без традиционных физических филиальных сетей.

ID Finance – международная цифровая финансово-технологическая платформа, внедряющая инновации на развивающихся рынках. Компания предоставляет доступ к широкому спектру удобных, конкурентных и прозрачных финансовых услуг, доступных через Интернет. ID Finance использует машинное обучение и передовые методы обработки данных для увеличения уровня финансовой инклюзии. Штаб-квартира ID Finance находится в Барселоне. Бренды компании существуют и функционируют в Испании, Мексике, Бразилии, России и Казахстане. Штат компании по всему миру насчитывает приблизительно 1200 человек, из которых в минском офисе работает около 250 сотрудников.
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