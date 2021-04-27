Около 36 тысяч пользователей зарегистрировались на портале рейтинговой оценки госорганизаций. Об этом сообщает Министерство связи и информатизации.

«На сегодня на портале зарегистрировано более 13,5 тысяч организаций, около 36 тысяч пользователей, более 120 тысяч заполненных анкет», - говорится в сообщении.

Напомним, портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры функционирует в интернете по адресу качество-услуг.бел, для удобства использования данного портала гражданами работает его мобильная версия.

Портал преимущественно ориентирован на граждан, предоставляя им удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций, каждая из которых может быть ими оценена по 5-балльной шкале по следующим критериям: простота и понятность процесса получения услуги; доступность информации о порядке получения услуги; соблюдение установленного срока предоставления услуги; вежливость и доброжелательность сотрудников.

Оставить свою оценку о качестве работы государственных организаций может каждый гражданин Беларуси, для этого нужно зарегистрироваться на портале. Без регистрации возможно только просмотреть сформированный рейтинг организаций, любую графическую информацию в разделе «Инфографика» портала или принять участие в размещенных на портале опросах.