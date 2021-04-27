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ЭКОНОМИКА РБ


АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» РАСШИРИЛА ГЕОГРАФИЮ ПОЛЕТОВ В РОССИЮ


12:06 28.04.2021

В мае авиакомпания «Белавиа» расширит свою карту полетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, в маршрутную сеть добавится два новых города по российскому направлению – Самара и Екатеринбург.

Таким образом, в географии полетов по России у «Белавиа» на данный момент будет 9 регулярных направлений, а в рамках регулярной маршрутной сети – 45 направлений.

Авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять рейсы по маршруту Минск-Самара-Минск с 5 мая. Полеты будут выполняться по средам с вылетом из Минска в 00.15 и прибытием в Международный аэропорт Самары «Курумоч» в 03.25. Обратные рейсы в столицу Беларуси планируется осуществлять в этот же день в 04.25 с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 05.55. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет чуть более двух часов.

Полеты «Белавиа» в Екатеринбург будут осуществляться с 7 мая по пятницам с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в 04.10 в Международный аэропорт «Кольцово». Обратный рейс планируется выполнять по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 06.25. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет около трех часов.

Минимальная стоимость билетов по тарифу «LIGHT» для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону 143 евро, в обе стороны – 233 евро. Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте belavia.by.

«Полеты в Российскую Федерации всегда составляли для «Белавиа» весомую долю от всех авиаперевозок. Раньше только в неделю мы осуществляли в российские города более ста рейсов. Сейчас эта цифра намного скромнее – примерно в десять раз меньше. Однако каждый месяц мы делаем все возможное для восстановления привычной для нас и пассажиров карты полетов. Более того – в таких непростых условиях «Белавиа» старается открывать и новые направления, чтобы упрощать людям путь домой, комфортнее осуществлять рабочие поездки или организовывать путешествия. В мае мы планируем презентовать новые рейсы в Самару и Екатеринбург. Надеемся, что все получится реализовать. Каждый из этих городов со своей уникальной историей, своей атмосферой и возможностями», – отметил Игорь Чергинец, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

Самара – живописный город в Среднем Поволжье России, расположенный на знаменитой реке Волге. А Екатеринбург считается одним из крупнейших индустриальных и транспортно-логистических городов России, неофициально названный столицей «Урала».
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