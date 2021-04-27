Победителей ежегодного республиканского профессионального конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» объявят 29 апреля во Дворце культуры ветеранов в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, участниками состязания стали более 100 организаций строительного профиля, которые презентовали жюри свои работы по возведению современных объектов, проектированию, благоустройству территорий, применению энергосберегающих технологий и современных методик обучения.

Победителей конкурса выберут по восьми номинациям: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Экспортер года», «Технология года», «Продукт года», «Энергосбережение» и «Развитие регионов малых и средних городских поселений».

Организаторами конкурса выступают Министерство архитектуры и строительства, Союз строителей Беларуси, республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.