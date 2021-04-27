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ЭКОНОМИКА РБ


ДИРЕКТОР ПТИЦЕФАБРИКИ КОРЕЛИЧСКОГО РАЙОНА УВОЛЕН ИЗ-ЗА ЗАКУПКИ КОРМОВ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ


11:22 28.04.2021

Госконтролеры выявили факты закупки травянистых кормов через необоснованных посредников коммунальным сельскохозяйственным производственным унитарным предприятием «Птицефабрика «Красноармейская» Кореличского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в феврале-марте 2021 года птицефабрика приобретала корма за пределами Гродненской области по завышенным ценам: у индивидуального предпринимателя из Ганцевичского района – 150 тонн сенажа, у несвижского открытого акционерного общества – 470 тонн силоса. Следует отметить, что эти продавцы кормов не занимались их заготовкой (основной вид деятельности ОАО – охота и разведение дичи), а закупали у сельхозорганизаций республики и потом перепродавали значительно дороже.

Так, индивидуальный предприниматель закупал сенаж по 50 рублей за тонну, а продавал птицефабрике уже по 70 рублей. С учетом транспортных расходов сенаж обошелся КСПУП в 97 рублей за тонну.

При этом птицефабрика имела возможность закупки травянистых кормов (и приобретала их в тот же период) у сельхозпредприятий Кореличского района: сенаж на 20-25% дешевле, чем у индивидуального предпринимателя, силос – на 13% дешевле, чем у несвижского ОАО.

По результатам проверки директор КСПУП «Птицефабрика «Красноармейская» в апреле освобожден от занимаемой должности решением Кореличского райисполкома.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц.
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