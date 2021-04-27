За январь-март 2021 года в бюджет Могилевской области поступило 308,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 7,9 млн рублей, или на 2,6% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 132,2 млн рублей (42,9%), налога на добавленную стоимость – 44,8 млн рублей (14,5%), налога на прибыль – 19,3 млн рублей (6,3%), акцизов – 18,9 млн рублей (6,1%), налога на недвижимость – 17,8 млн рублей (5,8%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ООО «Кронохем», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», СООО «Оазис Груп», СЗАО «Серволюкс». Удельный вес их платежей составил 20,1% общих поступлений в бюджет области.