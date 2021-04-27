На новом производстве высокоточного, высокопрочного чугунного литья в филиале ПО «Минский моторный завод» в Столбцах достигнут прорыв в освоении отливок перспективных двигателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ММЗ, участок по производству отливок по ХТС-процессу (холодно-твердеющих смесей) освоил отливки головки блока цилиндров для двигателя MMZ-3LD, блока цилиндров и головки блока для двигателя MMZ-4DTI, блока цилиндров – для двигателя Д-263.

Ранее эти заготовки закупались в Польше ввиду отсутствия собственного производства.

Проделанной колоссальной работой специалисты участка подтвердили высокую квалификацию с максимальным использованием возможностей собственного современного производства. Участок отливок по ХТС-процессу был официально запущен только в мае 2020 года. Его деятельность началась с изготовления относительно простых деталей. Ускоряясь в техническом совершенстве, сегодня специалисты отработали самые сложные отливки моторной группы – блок цилиндров и головки блока.

Для малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD изготовлено более 100 штук отливок головки блока цилиндров, которые поставлены на головное предприятие. Технология производства данного вида отливок продолжает совершенствоваться, в частности, опробуются новые марки антипригарных покрытий для обеспечения наилучшего качества поверхности.

Готовы и первые отливки основных деталей малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-4DTI, уже пользующегося большим спросом потребителей и весьма ожидаемого на рынке. Сформирована опытная партия из 26 отливок блока цилиндров, произведены три отливки головки блока, в ближайшее время их количество увеличится еще как минимум на 20 штук.

Параллельно продолжается доводка технологии изготовления основных отливок для MMZ-4DTI. Профессиональной изобретательности, применения передовых решений потребовал разработка отливки блока цилиндров двигателя Д-263. Дополнительную сложность представлял крупный габарит детали, но и здесь нашли прогрессивное решение. В ближайшее время два первых образца отливки будут поставлены на головное предприятие. Работы по совершенствованию технологии продолжаются.

На головном предприятии будет производиться механическая обработка изготовленных отливок, организованная с максимальным использованием действующих технологических мощностей с участием цехов основного и вспомогательного производства, а также на предприятиях холдинга.

Так, основные и самые крупные отливки – блоки цилиндров 4DTI/ 3LD/Д-263 – будут обрабатываться в цехе малых серий с использованием немецких 3-координатных обрабатывающих центров с числовым программным управлением. Обработка отливок головки блока цилиндров 4DTI и 3LD будет осуществляться на инструментальном производстве на 5-осевых обрабатывающих центрах также немецкого производства. Уже в мае готовые детали установят на двигатели.

В дальнейшем, вместе с увеличением объемов выпуска дизелей MMZ-4DTI и MMZ-3LD, будет повышаться технический уровень собственного производства с модернизацией действующего парка оборудования и внедрением новых прогрессивных технологий.