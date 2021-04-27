28 апреля в парках столицы заработают аттракционы. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, сезон работы аттракционов начнется 28 апреля в 11.00, а на детскую площадку в парке Горького можно приходить к 10.00.

Стоимость билетов - от Br1,5 до Br6 в зависимости от аттракциона. За полтора рубля можно посетить «Мини-джет», батут, аттракцион «Дракоша». Самая высокая цена у детского игрового комплекса в парке Челюскинцев. Услуги тира доступны за 50 копеек за один выстрел.

Для многодетных семей и других категорий граждан билеты обойдутся на 25% дешевле.

Все аттракционы подготовлены к сезону и получили необходимые разрешения на работу.