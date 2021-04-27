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ЭКОНОМИКА РБ
В ПАРКАХ СТОЛИЦЫ 28 АПРЕЛЯ ЗАРАБОТАЮТ АТТРАКЦИОНЫ
09:32 28.04.2021
28 апреля в парках столицы заработают аттракционы. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, сезон работы аттракционов начнется 28 апреля в 11.00, а на детскую площадку в парке Горького можно приходить к 10.00.
Стоимость билетов - от Br1,5 до Br6 в зависимости от аттракциона. За полтора рубля можно посетить «Мини-джет», батут, аттракцион «Дракоша». Самая высокая цена у детского игрового комплекса в парке Челюскинцев. Услуги тира доступны за 50 копеек за один выстрел.
Для многодетных семей и других категорий граждан билеты обойдутся на 25% дешевле.
Все аттракционы подготовлены к сезону и получили необходимые разрешения на работу.
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