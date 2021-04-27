ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 6,5 ТЫС. СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО 28 АПРЕЛЯ НА ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ

09:25 28.04.2021 28 апреля 2021 года с 10 до 13 часов на единой информационной площадке пройдет общереспубликанская электронная ярмарка вакансий. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, соискателям будет предложено более 6,5 тыс. свободных рабочих мест по различным профессиям рабочих и должностям служащих. В мероприятии примут участие около 250 нанимателей республики различных форм собственности.