НГДУ «Речицанефть» приобрело промышленный квадрокоптер DJI Matrice 300 Rtk для проведения инспекции промышленных объектов любого уровня сложности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, основная цель приобретения квадрокоптера - мониторинг состояния линий электропередач. Их приблизительная протяженность составляет 750 километров, 400 из них проходит по лесным массивам.

При осмотрах ЛЭП с помощью дрона специалисты отметили значительные преимущества по сравнению с пешим обходом. Время инженерного обхода сокращается в 7–10 раз. При анализе учитывалось время выезда пилота на место работ и существенная удаленность объектов. Также мониторинг под разными углами и с разных ракурсов позволяет более точно определить «тонкие» места, не всегда заметные с нижней точки. К тому же сводится к минимуму человеческий фактор, многократно повышается оперативность поиска аварийных участков высоковольтных линий.

Помимо инспекции ЛЭП, во время нынешнего отопительного сезона на дрон установили радиометрическую термальную камеру Zenmuse H20T для обнаружения тепловых потерь в зданиях и слабых мест теплоизоляционного покрытия трубопроводов и резервуаров.

Еще одна из возможностей беспилотнка – инспекция с воздуха нефтяных и газовых коллекторов во время паводков. Обычный наземный транспорт не в состоянии добраться туда, куда по воздуху без особых проблем долетит дрон.

Также с помощью дрона попробовали обследовать рабочие панели фотоэлектростанции на наличие вышедших из строя элементов. На общем фоне они выделяются повышенным нагревом поверхности. В ближайшее время специалисты намерены проверить ФЭС в полном объеме.