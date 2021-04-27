ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЧИЦАНЕФТЬ ИНСПЕКТИРУЕТ СВОИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С ПОМОЩЬЮ ДРОНА


17:50 27.04.2021

НГДУ «Речицанефть» приобрело промышленный квадрокоптер DJI Matrice 300 Rtk для проведения инспекции промышленных объектов любого уровня сложности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, основная цель приобретения квадрокоптера - мониторинг состояния линий электропередач. Их приблизительная протяженность составляет 750 километров, 400 из них проходит по лесным массивам.

При осмотрах ЛЭП с помощью дрона специалисты отметили значительные преимущества по сравнению с пешим обходом. Время инженерного обхода сокращается в 7–10 раз. При анализе учитывалось время выезда пилота на место работ и существенная удаленность объектов. Также мониторинг под разными углами и с разных ракурсов позволяет более точно определить «тонкие» места, не всегда заметные с нижней точки. К тому же сводится к минимуму человеческий фактор, многократно повышается оперативность поиска аварийных участков высоковольтных линий.

Помимо инспекции ЛЭП, во время нынешнего отопительного сезона на дрон установили радиометрическую термальную камеру Zenmuse H20T для обнаружения тепловых потерь в зданиях и слабых мест теплоизоляционного покрытия трубопроводов и резервуаров.

Еще одна из возможностей беспилотнка – инспекция с воздуха нефтяных и газовых коллекторов во время паводков. Обычный наземный транспорт не в состоянии добраться туда, куда по воздуху без особых проблем долетит дрон.

Также с помощью дрона попробовали обследовать рабочие панели фотоэлектростанции на наличие вышедших из строя элементов. На общем фоне они выделяются повышенным нагревом поверхности. В ближайшее время специалисты намерены проверить ФЭС в полном объеме.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2021
валюта курс
EUR 3.0985
USD 2.5615
RUB 3.4247
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0950 -0.0035
USD 2.5646 +0.0031
RUB 3.4184 -0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0980
USD 2.5650 2.5700
RUB 3.4050 3.4230
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2070
EUR/RUB 90.4000 90.9000
USD/RUB 75.0000 75.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте