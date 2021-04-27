Четырнадцать научных разработок БГУ удостоены наград на конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», который проводился с 21 по 23 апреля в Санкт-Петербурге в рамках XXVII Международной выставки-конгресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» «HI-TECH’2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего на счету БГУ четыре золотые, три серебряные медали и семь дипломов.

Золотых наград удостоены разработки НИИ ПФП им. А.Н. Севченко «Система ориентации видеоспектральной аппаратуры СОВА-1-426», «Высокоточный универсальный дозатор-смеситель двухкомпонентных полимерных систем» и «Гониофотометрический комплекс для измерения коэффициентов спектрального отражения и пропускания». Также эту награду получил НИИ физико-химических проблем (ФХП) за новое дезинфицирующее средство «ВАЛИСАН-ВЕТ». Оно предназначено для санитарной обработки сельскохозяйственных объектов, технологического оборудования, транспортных средств и мест содержания животных.

В число «серебряных» призеров вошли новации факультета радиофизики и компьютерных технологий и биологического факультета «Программный пакет ORFhunteR для автоматического определения открытых рамок считывания в молекулах РНК человека»; НИИ ПФП им. А.Н. Севченко «Программно-аппаратный комплекс для исследования процессов трения и износа методом «диск на плоскости»» и совместная разработка ученых механико-математического факультета и Новокуйбышевской центральной городской больницы (Россия) «Устройство для эндопротезирования тазобедренного сустава с накостной пластиной и предупреждения переломов проксимального отдела бедра».

Дипломами конкурса отмечены четыре разработки НИИ ПФП им. А.Н. Севченко: «Лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр», «Автоматизированная система радиационно-метеорологического, пожарного и видеоконтроля с автономным питанием», «Компактные пикосекундные диодные лазеры» и «Комплекс программных средств «Информационно-аналитическая система поддержки принятия решений по использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды на основе ГИС- и Web-технологий и данных дистанционного зондирования Земли»». Кроме того, дипломов удостоены разработка механико-математического факультета «Комплекс программ медицинского назначения «Кардиология 2»», разработанная учеными биологического факультета, Унитехпром и НИИ ФХП «Комплексная технология переработки нефтезагрязненных грунтов с высоким содержанием нефтепродуктов с полным восстановлением участка биологическим способом для возврата его в хозяйственный оборот»». Дипломом также награжден коллектив Унитехпром и предприятия «Белтехнохлеб» за коллективную рецептуру обогащенных витаминами хлебобулочных изделий для питания школьников и детей младшего школьного возраста, включая сушки «Мамина радость» и «Дочки – сыночки».

Всего на конкурс от БГУ было заявлено 14 разработок и все получили награды. Ежегодно в Петербурге презентуют около 200 новаций из России и стран ближнего зарубежья.

БГУ участвует в Петербургской технической ярмарке с 2005 года. За этот период, включая текущий год, на счету белорусского университета пять специальных призов, 81 золотая, 90 – серебряных наград и 39 дипломов.