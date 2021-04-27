В Витебске на аукционе продано право аренды площадки под киоск по продаже горячих напитков (кофе-стакан) почти за Br10,4 тыс., что в 490 раз превысило его начальную цену.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, в состав лота включено право круглогодичной аренды участка городской территории площадью 5 кв. м, расположенного в историческом центре Витебска около памятника князю Ольгерду. Интерес к предмету аукциона проявили два участника, а победитель определился на 65-м шаге.

Этот лот стал самым дорогим на торгах по продаже прав аренды площадок для размещения объектов нестационарной торговли и общественного питания, организованного Витебским горисполкомом.