|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКЕ АРЕНДА ПЛОЩАДКИ ПОД КИОСК ОКОЛО ПАМЯТНИКА ОЛЬГЕРДУ ПРОДАНА В 490 РАЗ ДОРОЖЕ
17:00 27.04.2021
В Витебске на аукционе продано право аренды площадки под киоск по продаже горячих напитков (кофе-стакан) почти за Br10,4 тыс., что в 490 раз превысило его начальную цену.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, в состав лота включено право круглогодичной аренды участка городской территории площадью 5 кв. м, расположенного в историческом центре Витебска около памятника князю Ольгерду. Интерес к предмету аукциона проявили два участника, а победитель определился на 65-м шаге.
Этот лот стал самым дорогим на торгах по продаже прав аренды площадок для размещения объектов нестационарной торговли и общественного питания, организованного Витебским горисполкомом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2021
Курсы в банках
на 27.04.2021
Конвертация в банках
на 27.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте