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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 30 АПРЕЛЯ ЗАПУСКАЕТ ЧАРТЕРНУЮ ПРОГРАММУ В ЧЕРНОГОРИЮ
16:29 27.04.2021
Национальная авиакомпания «Белавиа» с 30 апреля запускает чартерную программу в Черногорию.
Как сообщает авиаперевозчик, вылеты запланированы в город Тиват на берегу Которского залива Адриатического моря.
Подробности по чартерным рейсам в авиакомпании рекомендуют уточнять у туристических операторов.
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