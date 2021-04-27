ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 30 АПРЕЛЯ ЗАПУСКАЕТ ЧАРТЕРНУЮ ПРОГРАММУ В ЧЕРНОГОРИЮ

16:29 27.04.2021 Национальная авиакомпания «Белавиа» с 30 апреля запускает чартерную программу в Черногорию. Как сообщает авиаперевозчик, вылеты запланированы в город Тиват на берегу Которского залива Адриатического моря. Подробности по чартерным рейсам в авиакомпании рекомендуют уточнять у туристических операторов.