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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ КИНОТЕАТР «ПОБЕДА» НАЧНУТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ УЖЕ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА
15:51 27.04.2021
Кинотеатр «Победа» начнут реконструировать уже в третьем квартале этого года. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, объект станет трехзальным кинотеатром. Будут отреставрированы и сохранены декоративные элементы, как внутренней отделки, так и фасада здания, планируется выполнить интересную архитектурную подсветку. Проект прошел Белорусскую республиканскую научно-методическую раду, получил одобрение Министерства культуры и сейчас готовится к прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации.
После реконструкции «Победа» останется в коммунальной собственности города. Обязательное условие его аренды – сохранение функции кинотеатра.
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