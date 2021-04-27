Кинотеатр «Победа» начнут реконструировать уже в третьем квартале этого года. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, объект станет трехзальным кинотеатром. Будут отреставрированы и сохранены декоративные элементы, как внутренней отделки, так и фасада здания, планируется выполнить интересную архитектурную подсветку. Проект прошел Белорусскую республиканскую научно-методическую раду, получил одобрение Министерства культуры и сейчас готовится к прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации.

После реконструкции «Победа» останется в коммунальной собственности города. Обязательное условие его аренды – сохранение функции кинотеатра.