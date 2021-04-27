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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ЗАВОД «ФАСТ-МАЗ» ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСКАТЬ 10 ТЫС. КОРОБОК ПЕРЕДАЧ В ГОД


15:15 27.04.2021

Белорусско-китайское совместное предприятие ООО «Фаст-МАЗ» планирует выпускать 10 тыс. коробок передач в год при работе в одну смену. Это было отмечено в ходе визита 26 апреля делегации Минского автомобильного завода во главе с генеральным директором ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» Валерием Иванковичем на завод «Фаст-МАЗ», расположенный в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», если спрос будет высоким, то объемы производства могут удвоить.

Начавшееся еще 18 лет назад сотрудничество между минским автомобильным заводом и компанией Shaanxi Fast Gear переросло в крепкие партнерские отношения в результате подписанного в 2019 году трехстороннего меморандума по созданию в «Великом камне» совместного предприятия для производства коробок передач Fast Gear.

От обсуждений до запуска проекта прошло меньше полугода. Под будущий завод был выделен участок в 3,3 гектара на территории индустриального парка.

Современное производство коробок передач было возведено на территории «Великого камня» всего за один год и уже в конце 2020 года начало поставлять коробки передач для главного сборочного конвейера Минского автомобильного завода.

В ходе визита была проведена обширная экскурсия по производственным помещениям, затем стороны смогли обсудить большое количество вопросов по текущему сотрудничеству, а также планы по развитию совместного предприятия.

В ходе переговоров стороны выразили уверенность в совместном успехе и дальнейшем укреплении партнерских связей между флагманом белорусского автомобилестроения и компанией Shaanxi Fast Gear.

«Сотрудничество с холдингом Weichai и входящей в него компанией Shaanxi Fast Gear позволяет нам получить единого стратегического партнера в поставке силовых агрегатов, – убежден генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». – Это поможет укрепить позиции МАЗа на традиционных рынках и успешно закрепиться на новых. Тесное взаимодействие белорусских и китайских специалистов уже позволило применять коробки передач Fast Gear на всех базовых моделях автомобилей».

Основная задача сейчас – это повышение продаж автотехники МАЗ с коробками передач Fast Gear.

«Дружественная позиция китайских партнеров дает преимущество коробок передач под брендом «Фаст-МАЗ» по сравнению с аналогами других производителей. В результате автотехника станет еще более конкурентной в странах СНГ и дальнего зарубежья», – считает руководство МАЗа.

Коробки передач Fast Gear с 2002 года применяются в белорусских грузовиках и автобусах. За все время МАЗ использовал в своих автомобилях более 40 тысяч коробок передач Fast Gear, которые зарекомендовали себя как надежные и конкурентоспособные компоненты автотехники маз.
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