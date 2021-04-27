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ЭКОНОМИКА РБ


ГТК РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВВОЗЕ В БЕЛАРУСЬ АВТОМОБИЛЕЙ ŠKODA


14:01 27.04.2021

Государственный таможенный комитет Беларуси разъяснил порядок действий таможенных органов в отношении автомобилей Škoda, запрещенных к ввозу постановлением Совета министров № 240 от 23 апреля 2021 г.

Как отмечает ГТК, таможенные органы не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС, а также регистрацию уплаты утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в республику из государств-членов ЕАЭС.

Постановление Совмина «О применении специальных мер», которым установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, вступит в силу с 5 мая 2021 г.

«Действие постановления не распространятся на ввозимые товары для личного пользования, а также на транспортные средства, зарегистрированные в государствах-членах ЕАЭС, либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования», - отмечает ГТК.
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