|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГТК РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВВОЗЕ В БЕЛАРУСЬ АВТОМОБИЛЕЙ ŠKODA
14:01 27.04.2021
Государственный таможенный комитет Беларуси разъяснил порядок действий таможенных органов в отношении автомобилей Škoda, запрещенных к ввозу постановлением Совета министров № 240 от 23 апреля 2021 г.
Как отмечает ГТК, таможенные органы не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС, а также регистрацию уплаты утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в республику из государств-членов ЕАЭС.
Постановление Совмина «О применении специальных мер», которым установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, вступит в силу с 5 мая 2021 г.
«Действие постановления не распространятся на ввозимые товары для личного пользования, а также на транспортные средства, зарегистрированные в государствах-членах ЕАЭС, либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования», - отмечает ГТК.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2021
Курсы в банках
на 27.04.2021
Конвертация в банках
на 27.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте