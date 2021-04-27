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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 582,4 МЛН РУБЛЕЙ
13:48 27.04.2021
МИНСК, 27 апреля /ЭКОПРЕСС/. Формирование бюджета Гомельской области в 1 квартале 2021 года обеспечивали более 498 тысячи налогоплательщиков, в том числе порядка 19 тысяч организаций, более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 449 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, за январь-март 2021 года в бюджет области поступило 582,4 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 75,4 млн рублей, в местные бюджеты – 507,0 млн рублей.
Около 76% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 32,9% – за счет подоходного налога, 20,1% – за счет акцизов, 8,2% – за счет налога на прибыль, 8,0% – за счет налога на недвижимость и 7,1% – за счет налога на добавленную стоимость.
От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в 1 квартале 2021 года поступило 450,1 млн рублей. На их долю приходится 77,3% общих поступлений. От организаций негосударственного сектора поступило 100,1 млн рублей (17,2%), индивидуальных предпринимателей – 17,9 млн рублей (3,1%), физических лиц – 14,4 млн рублей (2,5%).
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