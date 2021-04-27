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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 823 НОВЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


13:20 27.04.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 апреля 2021 года выросло до 354,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 354 тыс. 669 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 344 тыс. 950 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 744 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2512 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 823 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 395 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 797 тыс. 755 тестов.

На сегодня более 259 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 89 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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