На Березовскую ГРЭС (филиал РУП «Брестэнерго») поступило новое высокотехнологичное оборудование турецкого производства - два паровых энергетических котла с тепловой изоляцией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», агрегаты представляют собой емкости цилиндрической формы, весом 58 тонн, длиной 10,6 метра и высотой 4,4 метра. Основные технические характеристики нового оборудования: производительность – 35 тонн пара в час, давление пара – 1,3 Мпа, температура пара – 250°С.

Конструкция энергетических котлов обеспечивает надежность и безопасность их эксплуатации на расчетных параметрах в течение 32 лет.

Эти мощные крупногабаритные гиганты транспортировались специальным автопоездом с соблюдением всех мер предосторожности и техники безопасности. Разгрузка котлов с автопоезда и установка в проектное положение осуществлялась автокраном грузоподъемностью 300 тонн.

На текущий момент эти два паровых энергетических котла вместе с тепловой изоляцией установлены в проектное положение на фундамент. Они предназначены для работы в составе котельной установки с целью выработки пара, используемого для собственных нужд.