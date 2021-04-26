Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю, с 19 по 26 апреля 2021 года, показал небольшой рост на 0,7% и составил 1231 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за те же семь дней снизилась на 0,4% и равна на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 81 $/м2 в пользу новостроек.

Средний уровень цен на квартиры в столице без учета влияния новостроек составил 1329 $/м2, что на 0,3% ниже, чем неделей ранее.

Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке Минска впервые за последние 14 недель.

Количество выставленных на продажу объектов продолжает уменьшаться. За последние 7 дней число объявлений сократилось на 2%. Произошло это в большей мере за счет 1- и 4-комнатных квартир, которых за неделю стало меньше на 4% и 3% соответственно.

Среди районов города сильно сократилось предложение у Октябрьского — сразу на 12% за неделю. В Центральном и Московском, напротив, количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 7% в каждом.

Средняя цена квадратного метра увеличилась у всех типов квартир. Сильнее всего — у 1- и 4-комнатных квартир.

В районах города динамика цен на квартиры была разнонаправленной. Больше других квадратный метр за неделю подешевел в Центральном (-2%) и Советском (-1%) районах. В Заводском и Первомайском, напротив, квартиры стали немного дороже.