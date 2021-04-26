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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ РЕГИСТРИРУЕТ РОСТ КОНКУРЕНЦИИ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ ВЕТПРЕПАРАТАМИ


11:44 27.04.2021

В I квартале 2021 г. белорусские сельхозпредприятия закупили на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) ветеринарные препараты на общую сумму 6,9 млн BYN.

Для сравнения: за весь прошлый год объем биржевых сделок с данной продукцией составил 8,9 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ключевым фактором, обеспечившим рост продаж ветпрепаратов через БУТБ, стал высокий уровень конкуренции среди поставщиков, что поспособствовало приходу на биржевую площадку крупнейших представителей аграрного сектора.

«Сейчас в торгах ветпрепаратами регулярно участвуют порядка 50 продавцов, что создает максимально благоприятные условия для покупателей. В ходе конкурентной борьбы цены по некоторым лотам снижаются более чем в 2 раза. Благодаря этому только за I квартал отечественные сельхозпредприятия сэкономили на закупках свыше 330 тыс. BYN. При этом, как видимо, срабатывает эффект «сарафанного радио», поскольку за последние два месяца на биржевую площадку пришли ведущие птицефабрики страны, включая таких гигантов, как Солигорская и Витебская. Оба предприятия уже активно совершают сделки», – отметили в БУТБ.

Биржевые торги ветеринарными препаратами проводятся на БУТБ с 14 мая 2020 г. Цель проекта – предоставить белорусским предприятиям агропромышленного комплекса эффективный механизм закупок востребованной продукции. Ожидается, что с приходом на торги крупных игроков уже по итогам января-апреля объемы реализации ветпрепаратов будут выше, чем за весь прошлый год.
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