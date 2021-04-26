ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В МАРТЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 11,5%

11:12 27.04.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в марте 2021 г. составила 2062,9 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы. Напомним, в феврале 2021 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1850,8 рубля. Таким образом, в марте она увеличилась на 212,1 рубля, или на 11,5%. С начала текущего года зарплата в столице выросла на 213,9 рубля, или на 11,6%.