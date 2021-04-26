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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В МАРТЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 11,5%
11:12 27.04.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в марте 2021 г. составила 2062,9 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы.
Напомним, в феврале 2021 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1850,8 рубля.
Таким образом, в марте она увеличилась на 212,1 рубля, или на 11,5%.
С начала текущего года зарплата в столице выросла на 213,9 рубля, или на 11,6%.
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