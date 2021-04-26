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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ УЖЕСТОЧИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА
10:56 27.04.2021
Транспортная инспекция считает необходимым ужесточить контроль за соблюдением перевозчиками режима труда и отдыха.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, анализ результатов проверок инспекцией показал, что ситуация с соблюдением водителями режима труда и отдыха оставляет желать лучшего: количество нарушений увеличилось. С начала года по стране таких случаев выявлено более 1,3 тыс., за аналогичный период прошлого года - около 900.
«Это будет комплексная работа: контроль, профилактика, дополнительное информирование перевозчиков о требованиях законодательства. Особое внимание будет уделено соблюдению требований ЕСТР в части режима труда и отдыха, требований к использованию контрольного устройства (тахографа), карточки водителя», - отметили в Транспортной инспекции.
В ведомстве отслеживают динамику различных показателей, в том числе и в шкале выявляемых нарушений. Данные анализируются, при необходимости разрабатываются комплексы мероприятий для улучшения ситуации в том или ином направлении, принимаются дополнительные меры. Комплексная работа по вопросам соблюдения перевозчиками режима труда и отдыха охватит все регионы.
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