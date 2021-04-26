|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ АРЕНДНОГО ДОМА В РАКОВСКОМ ПРЕДМЕСТЬЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИСТУПИТЬ В МАЕ
10:37 27.04.2021
К строительству арендного дома в Раковском предместье планируют приступить в мае. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».
Проектная документация на объект разработана и уже прошла экспертизу. Этот арендный дом будет в корне отличаться от государственного арендного жилья, которое предлагается горожанам.
В частности, квартиры здесь будут сдаваться с полной отделкой, мебелью, бытовой техникой и по рыночной цене.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2021
Курсы в банках
на 27.04.2021
Конвертация в банках
на 27.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте