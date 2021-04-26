К строительству арендного дома в Раковском предместье планируют приступить в мае. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».

Проектная документация на объект разработана и уже прошла экспертизу. Этот арендный дом будет в корне отличаться от государственного арендного жилья, которое предлагается горожанам.

В частности, квартиры здесь будут сдаваться с полной отделкой, мебелью, бытовой техникой и по рыночной цене.