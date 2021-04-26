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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖИЛФОНДА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАЗИФИКАЦИИ – МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ
10:28 27.04.2021
Электроснабжение жилищного фонда для целей отопления и горячего водоснабжения не исключает дальнейшей работы по газификации населенных пунктов в Беларуси. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом Хойникского района электросетей филиала "Речицкие РЭС" РУП "Гомельэнерго".
"В Беларуси более 23 тыс. населенных пунктов, из которых газифицировано около 3,5 тыс. Работы по газификации будут продолжаться наряду с электрификацией жилищного фонда. Эти два направления будут друг друга дополнять и работать на выполнение ключевой задачи - повышение качества жизни людей", - отметил он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, Виктор Каранкевич проинформировал о ходе строительства Белорусской АЭС, рассказал об основных направлениях, которые должны обеспечить рост электропотребления в стране в текущей пятилетке.
Особое внимание было уделено перспективам развития электротранспорта. Преимущества использования электромобилей для производственных целей обсуждены на примере РУП "Гомельэнерго".
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