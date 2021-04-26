МИНСК, 27 апреля /ЭКОПРЕСС/. В прокуратуру Заводского района Минска поступили обращения от 14 учащихся столичного лицея.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, суть в том, что предприятие, на котором проходили практику молодые люди, не выплатило деньги за изготовленную ими продукцию.

При проверке доводов заявителей установлено, что в соответствии с договором об организации производственного обучения учащихся, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического образования, предприятие обязалось оплатить изготовленную продукцию в сроки выплаты заработной платы. При этом в нарушение требований договора свои обязательства не исполнило. В итоге возникла задолженность в размере 3,9 тыс. рублей.

Прокуратура Заводского района Минска вынесла предписание об устранении нарушений в сфере оплаты труда. Требования прокуратуры исполнены в полном объеме – задолженность перед лицеем погашена.