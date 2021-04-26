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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛА В МАРТЕ НА 7,2%
09:25 27.04.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в марте 2021 г. составила 1337,5 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.
Напомним, в феврале 2021 года средняя зарплата в области была 1247,6 рубля.
Таким образом в марте она выросла по сравнению с февралем на 89,9 рубля, или на 7,2%.
С начала текущего года зарплата выросла на 65,6 рубля, или на 5,2%.
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