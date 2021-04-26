Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в марте 2021 г. составила 1337,5 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в феврале 2021 года средняя зарплата в области была 1247,6 рубля.

Таким образом в марте она выросла по сравнению с февралем на 89,9 рубля, или на 7,2%.

С начала текущего года зарплата выросла на 65,6 рубля, или на 5,2%.