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ЭКОНОМИКА РБ
С 27 АПРЕЛЯ НА АЗС БЕЛАРУСИ ТОПЛИВО ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ НА КОПЕЙКУ
18:13 26.04.2021
С 27 апреля на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
«В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8 процента. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6%. На основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, предельный уровень розничных цен на АЗС с 27 апреля 2021 года изменяется на 1 копейку», - говорится в сообщении. концерна «Белнефтехм».
Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,82 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,92 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,14 рубля, ДТ – 1,92 рубля.
Это уже двенадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 20 апреля.
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