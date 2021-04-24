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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛ 512,3 РУБЛЯ
18:07 26.04.2021
В Беларуси средний размер пенсии по возрасту за январь-март 2021 г. составил 512,3 рубля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к январю-марту 2020 г. составил 111,8%, реальный темп роста – 103,3%.
В январе-марте 2021 г. соотношение средней пенсии по возрасту: к начисленной среднемесячной заработной плате составило 38,8%; к средней заработной плате после уплаты налогов и взносов составило 45,1%.
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