Реконструкцию территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье завершат в 2023 году. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».

В Раковском предместье на территории бывшего хлебозавода №1 реконструируют 15 зданий – это около половины предместья. В эксплуатацию уже введены три объекта общей площадью 8,5 тыс. кв. м. В бывшем главном корпусе хлебозавода функционирует мини-пекарня с демонстрационной выпечкой хлеба. Подобный объект откроется и в здании №2 главного производственного корпуса, что обеспечит преемственность исторических функций этой территории. В здании №1 работает языковой образовательный центр, в здании №3, которое полностью построено за счет инвестора, откроются медицинский центр и кафе белорусской кухни. Прорабатывается вопрос использования фестивальной площади – площадь внутри квартала, которую планируют задействовать для организации фудкортов и фанзон.

Еще четыре здания сейчас находятся в стадии строительно-монтажных работ. Так в здании №11 за счет средств инвестора планируют открыть джазовый клуб. Объект станет уникальной площадкой в Минске для выступления джазовых музыкантов. В здании №12, в реконструкции которого примет участие будущий арендатор, откроют торгово-ремесленный пассаж и школу белорусских мастеров, где можно будет обучиться гончарному искусству, соломоплетению и другим национальным ремеслам.

Застройку территории хлебозавода планируют завершить в 2023 году. Однако часть Раковского предместья пока не охвачена реконструкцией, хотя там есть объекты и территории, которые требуют приложения усилий. Это квартал ул. Обойной, ул. Освобождения, ул. Замковой. Сейчас разрабатывают концепцию с возможностью создания восполняемой застройки за счет средств инвесторов, и приведению этой территории в порядок по аналогии с территорией хлебозавода.